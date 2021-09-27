ريال مدريد واثق من ضم مبابي وهالاند

قالت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد بات أكثر ثقة من إمكانية تعاقده مع النجمين النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وسيصبح مهاجم باريس سان جيرمان لاعباً حراً بدءاً من صيف العام القادم، وسيكون بإمكانه بدء التفاوض حول وجهته القادم خلال سوق الانتقالات الشتوي مطلع عام 2020.

وحاول النادي الباريسي تمديد عقد الهداف الشاب، لكن بطل كأس العالم 2018 رفض جميع العروض المقدمة.

إيرلينغ هالاند



في المقابل، تشير التقارير إلى أن عقد هداف بوروسيا دورتموند يحتوي بنداً سيتم تفعيله نهاية الموسم الجاري سيسمح بشرائه مقابل 75 مليون يورو.

واعترف هانس يواكيم فاتسكه مدير دورتموند التنفيذي أن اللاعب قد يرحل، وأن اختيار مصيره بين يديه، إلا أنه شدد على أن إدارة النادي ليست على عجلة من أمرها وأنها ستقرر ما هو أنسب حين يحين الوقت لذلك.

فهل سنرى مبابي وهالاند بقميص ريال مدريد بدءاً من الموسم المقبل؟