ريال مدريد يأمل جني 300 مليون يورو جراء بيع بعض لاعبيه

يأمل ريال مدريد في الحصول على 300 مليون يورو، من وراء بيع بعض لاعبيه هذا الصيف.

ويعتبر خاميس رودريغيز أحد اللاعبين المقرر رحيلهم، مقابل رقم كبير، بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونيخ، التي استمرت لموسمين.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن القيمة التسويقية للدولي الكولومبي تبلغ حوالي 70 مليون يورو.

لكن هناك بعض الخلافات، حول المكان الذي يريد الكولومبي الانتقال إليه، والمكان الذي يدفعه النادي نحوه، حيث يدرك ريال أن المقابل المادي الأكبر، قد يأتي من الدوري الإنجليزي، على سبيل المثال، إلا أن اللاعب غير مستعد للذهاب إلى إنجلترا على ما يبدو.

وفي الوقت الحاضر، هناك شائعات مستمرة تربط خاميس بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وعلى وجه الخصوص نابولي.

وقدم نادي الجنوب عرضاً للميرينغي بالفعل قبل بضعة أسابيع، من أجل ضم النجم الكولومبي، لكنه كان بعيداً عما يأمل ريال في الحصول عليه.

ومع ذلك، فإن مدرب البارتينوبي، كارلو أنشيلوتي، لا يستسلم ويواصل تأكيد أن خاميس هو هدفه الأول للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن خاميس يعتبر بالنسبة لأنشيلوتي، من نوعية اللاعبين الذين يمكن بناء المشاريع عليهم، حيث تدرب تحت قيادته من قبل في ريال مدريد، كما ضمه إلى بايرن عندما أصبح مدرباً هناك.

من جهة أخرى، يرى يوفنتوس أن خاميس هو البديل المثالي لباولو ديبالا، في حال مغادرة الأخير هذا الصيف.

ويستعد خاميس حالياً لخوض بطولة كوبا أميركا مع منتخب كولومبيا، علماً بأن بايرن ميونيخ يتجه لعدم تفعيل بند انتقاله نهائياً، رغم عدم إعلان موقفه رسمياً حتى الآن.