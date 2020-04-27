ريال مدريد يتجه لإعارة 10 من لاعبيه

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن سوق الانتقالات القادمة لريال مدريد من المرجح أن يشهد إعارة نحو 10 لاعبين من قائمة الفريق الأول.

وذكرت أنه رغم اوضاع تفشي فيروس كورونا، فإن إدارة النادي الملكي تتوقع صيفاً حافلاً بالصفقات بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول، ويحتاجون لفرصة المشاركة بالمباريات في أندية أخرى.

وأضافت أن القائمة تتضمن عدداً من اللاعبين مثل تاكيفوسو كوبو، وآخرين يتطلعون لخوض تجاربهم الأولى في الملاعب الأوروبية، مثل رينير جيزوس المرجح انضمامه إلى ريال سوسييداد.

وأوضحت الصحيفة أن الموسم الحالي شهد تجارب متباينة للاعبي ريال مدريد المعارين، حيث حالف النجاح الكبير كلاً من أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند، وسيرخيو ريغيلون في إشبيلية، ومارتن أوديغارد في ريال سوسييداد، فيما فشل أندري لونين مع ليغانيس ثم بلد الوليد، والأمر ذاته مع كل من خورخي دي فروتوس وخافي سانشيز مع بلد الوليد أيضاً.

وكشفت "ماركا" عن قرار من إدارة ريال مدريد بإعادة التفكير في طريقة إدارة صفقات إعارة اللاعبين، وإنشاء قسم خاص داخل الإدارة الرياضية يحلل تفاصيل كل اتفاق خاص بهذه الصفقات.