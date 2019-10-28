ريال مدريد يتخذ قراراً نهائياً حول تعاقداته الشتوية

أفادت تقارير بأن مجلس إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، اتخذ قراراً نهائياً بخصوص الخطة المقترحة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من صناع القرار في سانتياغو بيرنابيو أن الإدارة أبلغت المدرب زين الدين زيدان، بعدم توقع إبرام صفقات جديدة في يناير، بما في ذلك الهدف الرئيسي كريستيان إيريكسن.

وقالت الصحيفة، أن الإدارة لا تريد إهدار المزيد من الوقت والمال في نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، وبناء عليه سيكتفي ريال بمتابعة الفترة الشتوية إلا في حالتين، إذا تعرض أي لاعب لإصابة طويلة الأجل، أو لاغتنام فرصة لا تعوض، أما غير ذلك فسيتم تأجيل مخططات النادي الكبرى حتى الصيف.

ولفت المصدر إلى أن بيريز يريد من "زيزو" الاستفادة من الاستثمار الضخم الذي قام به النادي، حيث ضخ 303 مليون يورو لتعزيز الفريق بدماء جديدة، ويريد منه أيضاً منح فرص أكبر لأسماء معينة مثل فينيسيوس جونيور، وألفارو أودريوزولا، ولوكا يوفيتش، وآخرون لم يستفد منهم الملكي كما ينبغي حتى الآن.

وبالنسبة لقائمة المغادرين، أوضحت الصحيفة أن أقرب الراحلين سيكون صانع الألعاب إيسكو، وذلك في حال إصراره على المغادرة لتأمين مقعد له ضمن منتخب إسبانيا المشارك في يورو 2020، مع تلميحات بأن وجهته القادمة محصورة بين مانشستر سيتي وآرسنال.