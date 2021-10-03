ريال مدريد يتلقى الخسارة الأولى في الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم والثانية على التوالي بشكل عام إثر سقوطه أمام مستضيفه إسبانيول بهدف لاثنين لحساب المرحلة الثامنة.

فعلى ملعب باور 8، افتتح الفريق الكتالوني التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق راؤول دي توماس، وأضاف أليكس فيدال الهدف الثاني لصاحب الضيافة في الدقيقة 60.

لكن كريم بنزيمة قلص الفارق للملكي في الدقيقة 71.

ورفع إسبانيول رصيده بهذا الانتصار إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني عشر.

أما ريال مدريد، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً.

وسقط الميرينغي الأسبوع الماضي بصورة مفاجئة أيضاً في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بالنتيجة ذاتها.