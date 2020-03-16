ريال مدريد يجبر لاعبيه على نشاط جديد

يحاول ريال مدريد بقدر المستطاع المحافظة على قوة وصحة لاعبيه خلال فترة الحجر الصحي التي يقضونها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية أن المعدين البدنيين في النادي وضعوا للاعبين برنامجاً بدنياً يقومون به من أماكن عزلهم للمحافظة على أوزانهم المثالية، وأجبروهم على خوض تمرينات معينة كل يوم مع الالتزام بعدد معين من السعرات الحرارية المتناولة.

وتابعت الصحيفة بأن الجهاز الفني برئاسة زين الدين زيدان، طالب اللاعبين بالالتزام بما تم وضعه لهم حتى يكونوا جاهزين لعودة المباريات في أي وقت.

وتعتبر المشكلة في اللاعبين الذين يعانون من إصابات طويلة وكانوا يحتاجون فترة تأهيل مع معدين بدنيين، ويحاول النادي في الوقت الحالي إيجاد حلول.

وكان الدوري الإسباني قد توقف لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً عالمياً.