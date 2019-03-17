أهداف مباراة ريال بيتيس وبرشلونة 1-4 الدوري الإسباني

ميسي يرفع رصيده إلى 29 هدفاً في صدارة هدافي الليغا

حقق برشلونة فوزاً كبيراً على مستضيفه ريال بيتيس وهزمه بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب بينتو فيامارين ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.

ويدين البارسا بهذا الانتصار لنجمه ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 18 و 47 و 85، ولويس سواريز (63)، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع لورينزو موريون في الدقيقة 82.

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ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 66 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع أتلتيكو مدريد أقرب مطارديه إلى 10 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد ريال بيتيس عند 39 نقطة في المركز الثامن.