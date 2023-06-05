ريال مدريد يجد البديل المثالي للنجم كريم بنزيما

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن نادي ريال مدريد قرر أن يكون بديل كريم بنزيما في الفريق الموسم القادم هو لاعب تشيلسي الحالي كاي هافيرتز.

وكان الملكي قد أعلن يوم أمس رسميًا عن رحيل النجم الفرنسي عن الفريق بعد 14 عامًا حقق خلالها 25 لقب، ومن المقرر أن يكون نادي الاتحاد السعودي وجهته القادمة الموسم المقبل.

ريال مدريد يستقر على بديل كريم بنزيما الموسم القادم

بعد رحيل بنزيما المفاجئ كما وصفه كارلو أنشيلوتي وإدارة النادي، بدأ الآن التخطيط لإيجاد من يحل مكان المهاجم الفرنسي ويعوضه خاصة على الصعيد التهديفي والهجومي في الفريق.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة

وكان قد تم اقتراح العديد من الأسماء التي لمعت هذا الموسم وبرزت في خط الهجوم مع أنديتها سواء في المسابقات المحلية أو الأوروبية، مثل هاري كين، كليان مبابي، وفيكتور أوسيمين.

ومع ذلك، بحسب موقع "BILD" الألماني، فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي و رئيس النادي فلورينتينو بيريز وقع اختيارهما على المهاجم كاي هافيرتز ليكون بديل بنزيما الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن المهاجم الألماني منذ انضمامه إلى تشيلسي في 2020 من نادي باير ليفركوزن لم يثبت نجاعته هجوميًا في العديد من المناسبات، لكن ذلك لم يمنع الريال من التفكير به وبضمه مقابل عرض مالي ضخم.

يشار إلى نادي تشيلسي قد يحتاج لإعادة ترتيب أوراقه وبيع الكثير من اللاعبين هذا الصيف خاصة في خط الهجوم، وليس واضحًا حتى الآن ما إذا كان البلوز مع ماوريسيو بوتشيتينو سيقبل بالتخلي عن كاي هافيرتز في الميركاتو.