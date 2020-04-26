ريال مدريد يحسم مصير الحارس ألفونس آريولا

قالت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال مدريد حسم مصير الحارس ألفونس آريولا، المعار من باريس سان جيرمان، وفضل عدم الإبقاء عليه، رغم رغبة المدرب زين الدين زيدان في بقائه وإعجاب اللاعبين بسلوكه الاحترافي.

وأكدت الصحيفة أن الفرنسي كان يأمل البقاء مع ريال مدريد، ويحظى بثقة مواطنه زيدان وغرفة الملابس، حيث يعتبره زملاؤه في الفريق حارساً جيداً ومحترفاً لم يسبب أي مشاكل خلال فترة تواجده.

ويرتبط آريولا بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2023، لكنه لا يرغب في العودة لباريس ليكون بديلاً لكايلور نافاس، بالإضافة لرغبته مواصلة إقناع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بالاعتماد عليه كحارس في قائمة المنتخب التي ستخوض نهائيات يورو 2021 وسيبحث عن فريق يمنحه فرصة اللعب كأساسي.

وجاء قرار ريال مدريد بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت أندية العالم لتوقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا، وتعتقد الإدارة أن دفع مبلغ مالي مقابل التعاقد مع حارس غير ضروري وتفضل التركيز على صفقات أخرى وفي مراكز يحتاجها الفريق.

ويفضل ريال مدريد منح الثقة للحارس أندري لونين، المعار لريال أوفييدو، في دوري الدرجة الثانية ليكون بديلاً لتيبو كورتوا، الذي ضمن ثقة ريال مدريد كحارس رسمي بعد مستواه المميز هذا الموسم.

ويفكر ريال مدريد في تقليص حجم الرواتب وهي من الأسباب التي دفعته للتخلص من آريولا وعدم التفكير في التعاقد معه كونه يتقاضى راتباً يصل إلى 2.7 مليون يورو، بينما يتقاضى الأوكراني لونين نصف راتبه ويرتبط بعقد يستمر حتى صيف 2024.

ويعتبر حجم الأجور في ريال مدريد عاملاً أساسياً في تعامل الإدارة مع عدة لاعبين هذا الصيف، حيث ترغب في التخلص ممن يتقاضون أجوراً عالية كخاميس رودريغيز وغاريث بايل مقابل إعادة بعض اللاعبين ذوي الأجور المنخفضة مثل أشرف حكيمي ومارتن أوديغارد.