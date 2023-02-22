ريال مدريد يحطم 6 أرقام قياسية بعد سحق ليفربول

البوابة - عاد ريال مدريد الإسباني أمس الثلاثاء من تأخره أمام مستضيفه ليفربول الإنجليزي ليحقق انتصاراً تاريخياً بنتيجة 5-2 على ملعب آنفيلد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فيما يلي استعراض للأرقام القياسية التي حطمها ريال مدريد بعد فوزه الكبير

أول فريق أوروبي زائر يسجل خمسة أهداف في ملعب آنفيلد

أصبح الميرينغي أول فريق أوروبي يزور شباك ليفربول 5 مرات في مباراة واحدة على أرضه وبين جماهيره.

وهذه هي المرة الثانية خلال الموسم الجاري التي تستقبل فيها شباك الريدز 4 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال، بعد سقوطه الأول أمام نابولي في إيطاليا في سبتمبر المنصرم.

بنزيمة أول من يسجل 6 أهداف أوروبية في شباك ليفربول

بات المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة أكثر من زار شباك الفريق الإنجليزي في تاريخ دوري الأبطال برصيد 6 أهداف على مر التاريخ، يليه زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل بدوره 5 أهداف.

فينيسيوس أصغر لاعب يسجل هدفين في ملعب آنفيلد في مباراة واحدة أوروبياً منذ عصر يوهان كرويف

بات البرازيلي بعمر 22 عاماً أصغر لاعب يسجل هدفين في مرمى ليفربول على أرضه في المسابقات الأوروبية منذ الأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

بنزيمة يعادل ميسي في عدد نسخ بطولات دوري الأبطال المتتالية التي سجلا فيها

عانى قائد ريال مدريد من الإصابة خلال الفترة الأولى من الموسم الجاري، لكن سجل هدفين أمس ليعادل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بالتسجيل في 18 نسخة متتالية من مسابقة دوري الأبطال.

ريال مدريد أول فريق يتفوق على خصم بفارق 3 أهداف بعد التخلف بهدفين

أصبح فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أول فريق يحقق الفوز في مباراة بدوري الأبطال بفارق 3 أهداف بعد التخلف بهدفين دون رد.

وجاءت الأهداف الخمسة التي منحت ريال الانتصار بنتيجة 5-2 ما بين الدقائق 21 و 67، وهو معدل تسجيل استثنائي بمعدل هدف كل 9 دقائق.

فينيسوس ثاني أصغر لاعب في ريال مدريد يسجل في 3 مباريات متتالية بدوري الأبطال

سجل "فيني" هدفين أمس الثلاثاء بعد تسجيله في شباك سيلتك ولايبزيج، أي 3 مباريات متتالية، وهو الرقم الأفضل في تاريخ النادي بعد أسطورته راؤول غونزاليس الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً و163 يوماً حين حقق هذا الإنجاز عام 1999.