ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي وهالاند معاً

يستعد ريال مدريد لإحداث ثورة في السوق الصيفي المقبل، من أجل تدعيم صفوفه بصفقات قوية تساعده على للتتويج بالبطولات خلال المستقبل القريب.

ويصل الجيل الحالي لريال مدريد إلى نهايته، حيث تقدم جل اللاعبين في السن، وعلى رأسهم كريم بنزيمة وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش، وبالتالي بات الملكي بحاجة إلى صفقات تعزز قوته.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد حريص على التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند دفعة واحدة، خلال الانتقالات الصيفية، رغم إدراكه أن الصفقتين ستكلفانه مبالغ طائلة.

وإذا قرر باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند التفاوض، فإن رغبة مبابي وهالاند تتمثل في الانضمام إلى ريال مدريد، لأنهما يعتقدان أن الميرينغي يمتلك مشروعاً رياضياً قوياً في المستقبل.

وأضافت الصحيفة: “هالاند ومبابي أخبرا ريال مدريد باستعدادهما للتوقيع في حال تمكنا من مغادرة فرقهما، أبيض العاصمة يستعد لاستثمار مبلغ مالي كبير وإحداث انقلاب في السوق”.

ولا شك أن تمويل صفقات بهذه القيمة الباهظة، سيجبر ريال مدريد على بيع عدد من اللاعبين، وربما يتخلى عن فينيسيوس جونيور المطلوب من قبل ليفربول وباريس سان جيرمان.

ويطالب دورتموند بـ 180 مليون يورو نظير التخلي عن هالاند، فيما تبلغ مطالب باريس سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو لبيع مبابي، ولا شك أن هذه المبالغ ضخمة للغاية، وسيحاول ريال مدريد تخفيضها بالتأكيد.