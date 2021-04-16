مودريتش يتفق مع ريال مدريد على تجديد عقده

توصل ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بريز لاتفاق مع النجم لوكا مودريتش لتجديد عقده حتى صيف عام 2022، لكن بانتظار الإعلان الرسمي وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

واستطاع الكرواتي إقناع مسؤولي ريال بتجديد عقده بعد ظهوره بمستويات مميزة هذا الموسم، عقب أشهر من محاولة التوصل لهذا الاتفاق.

وأظهر مودريتش دائماً رغبته في استكمال مسيرته مع الملكي وأثبته بقبول تخفيض راتبه، لتخفيف العبء على خزينة النادي في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبهذا التجديد، تم التأكيد على لعب مودريتش موسمه رقم 12 في ريال مدريد، ليستمر على الأقل في العاصمة الإسبانية حتى سن 36 عاماً.

وفي عام 2012، وصل الكرواتي لأول مرة إلى ريال قادماً من توتنهام هوتسبير، مقابل 35 مليون يورو، واستطاع كسب حب الجماهير بفضل أسلوب لعبه الاستثنائي.

وشارك مودريتش حتى الآن في 383 مباراة، وسجل 26 هدفاً، وصنع 61 تمريرة حاسمة، وفاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس العالم للأندية 4 مرات.

على الصعيد الفردي، توج مودريتش بجائزة الأفضل والكرة الذهبية في عام 2018، بفضل مستواه المميز مع مدريد ومنتخب كرواتيا في كأس العالم روسيا 2018.

وأمام ريال مدريد الآن مسألة تجديد عقدي سيرخيو راموس، ولوكاس فاسكيز، خاصة أن عقدي الثنائي ينتهيان في يونيو المقبل، ولن تكون المسألة سهلة بالنسبة لريال نظراً لعدم موافقة اللاعبين على العروض المقدمة حتى الآن.