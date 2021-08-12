ريال مدريد يراقب أنتونيو روديغر

يسعى ريال مدريد لتدعيم خط دفاعه بلاعب مميز يعوض رحيل سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي الملكي يتابع النجم الألماني أنتونيو روديغر.

وينتهي عقد اللاعب ذو الـ 28 عاماً مع أبطال أوروبا صيف العام القادم، وسيكون بإمكانه التفاوض مع أي فريق جديد بدءاً من يناير المقبل إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع البلوز لتمديد عقده.

ومع فقدان ريال مدريد لنجميه راموس وفاران في الخط الخلفي، تدرس الإدارة التحرك لضم روديغر واستغلال الغموض الذي يكتنف مسألة تمديد فترة إقامته في لندن.

يذكر أن روديغر خاض أمس لقاء كأس السوبر الأوروبي الذي واجه فيه تشيلسي غريمه فياريال في بيلفاست بآيرلندا الشمالية.

وانتهت المواجهة بفوز البلوز بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل بهدفٍ لمثله خلال الوقتين الأصلي والإضافي.