ريال مدريد يرفض التخلي عن سيبايوس بأقل من 50 مليون يورو

رفض ريال مدريد التخلي عن داني سيبايوس، الذي يقضي هذا الموسم معاراً إلى آرسنال بمبلغ أقل من 50 مليون يورو.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن آرسنال لم يحسم موقفه بعد من تقديم عرض لضم نجم الوسط نهائياً من عدمه.