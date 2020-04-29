ريال مدريد يرفض التخلي عن سيبايوس بأقل من 50 مليون يورو

رفض ريال مدريد التخلي عن داني سيبايوس، الذي يقضي هذا الموسم معاراً إلى آرسنال بمبلغ أقل من 50 مليون يورو.
وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن آرسنال لم يحسم موقفه بعد من تقديم عرض لضم نجم الوسط نهائياً من عدمه.
ولا يتمتع الشاب الإسباني بعلاقة جيدة مع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إذ انتقده علانية بعد رحيل الفرنسي نهاية الموسم قبل الماضي بسبب قلة الاعتماد عليه، قبل أن يرحل اللاعب مطلع الموسم في إعارة للغانرز بعد عودة "زيزو" لقيادة الفريق مجدداً.
ويرتبط سيبايوس بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2023، فيما شارك هذا الموسم مع آرسنال في 24 مباراة ونجح خلالها في التسجيل مرة واحدة فقط.
Via SyndiGate.info
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