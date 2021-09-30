ريال مدريد يريد ضم إيدينسون كافاني

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الهداف الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني وفقاً لتقرير نقله موقع "إل ناسيونال".

وينافس المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو على دقائق اللعب في مانشستر يونايتد.

وبات دور نجم باريس سان جيرمان ونابولي السابق في يونايتد محصوراً بدكة البدلاء منذ قدوم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

مصير مجهول لـ كافاني مع يونايتد

وبدا أن نجم الهجوم سيرحل عن فريق الشياطين الحمر خلال الصيف الماضي وسط اهتمام كبير من بوكا جونيورز الأرجنتيني بخدماته.

لكن اللاعب قرر البقاء في ملعب أولد ترافورد لموسم آخر، قبل أن يتم التعاقد مع رونالدو.

كما تخلى نجم أوروغواي عن قميصه رقم 7 لزميله الجديد ليرتدي القميص رقم 21.