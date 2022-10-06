ريال مدريد يزاحم تشيلسي على توقيع شكرينيار

يواصل تشيلسي متابعة تطورات وضعية النجم الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار مع إنتر ميلان، إلا أن ريال مدريد سيزاحمه على خدمات المدافع المتألق وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

كما أن باريس سان جيرمان أبدى اهتماماً جدياً بخدمات صاحب الـ 27 عاماً الذي يرتبط بعقدٍ مع النادي الإيطالي يمتد حتى صيف عام 2023.

إنتر يحاول إبعاد شكرينيار عن إغراءات ريال مدريد وغيره من عمالقة أوروبا

ويحاول النيراتزوري إقناع نجم دفاعه الذي ارتدى شارة القيادة في المباراة التي فاز فيها الفريق على ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء الماضي بهدفٍ نظيف بالتوقيع على اتفاق جديد يبقيه في ملعب سان سيرو لفترة إضافية.

لكن إغراءات عمالقة أوروبا قد تدفع شكرينيار للرحيل بوجود أسماء ضخمة بحجم ريال بطل أوروبا.