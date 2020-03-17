ريال مدريد يستعد للتعاقد مع بديل كاسيميرو

يستعد ريال مدريد للتعاقد مع لاعب وسط مدافع ليكن بديلاً لهنريكي كاسيميرو، الذي يحمل شعلة مركزه بمفرده في الفريق منذ رحيل ماركوس يورينتي إلى أتلتيكو مدريد مطلع هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، يضع الملكي أعينه على إدواردو كامافينغا، لاعب رين الفرنسي، صاحب الـ 17 عاماً، والذي يملك خبرة اللعب للفريق الأول رغم صغر سنه.

وخاض كاسيميرو معظم مباريات هذا الموسم دون راحة في ظل عدم وجود بديل لدى المدرب زين الدين زيدان.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر برشلونة بنقطتين، فيما يتوقف النشاط مؤقتاً حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا.