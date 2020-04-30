ريال مدريد يستهدف ضم فيران توريس

وافق الشاب فيران توريس لاعب فالنسيا على الانتقال إلى ريال مدريد نهاية الموسم وفقاً لتقارير إعلامية.

ويعتبر توريس أحد أبرز المواهب في أوروبا حالياً، وقد لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى من بينها ريال مدريد الذي بدأ بالفعل التخطيط للموسم القادم، ووضع موهبة فالنسيا ضمن قائمة اهتماماته.

وينتهي عقد توريس الحالي في صيف 2021، لكن تبقى العقبة أن علاقة ريال مدريد بفالنسيا ليست متميزة.

وأكدت تقارير أنه من السهل التوصل إلى اتفاق بين ريال مدريد وتوريس، لكن المشكلة ستكون مع فالنسيا، الذي لا يفضل بيع مواهبه إلى النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، كما حدث من قبل مع دافيد فيا ودافيد سيلفا وخوان ماتا.

ويفضل فالنسيا في حالة فشله بتجديد عقد توريس، بيعه إلى أندية في إنجلترا أو إيطاليا أو ألمانيا، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.