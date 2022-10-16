ريال مدريد يضاعف محن برشلونة ويهزمه 3-1 في الكلاسيكو

ضاعف ريال مدريد من مشاكل ومحن غريمه الأزلي برشلونة بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في مواجهة الكلاسيكو التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف الفريق الملكي كلٌ من الفرنسي كريم بنزيمة والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبديل البرازيلي رودريغو غوس في الدقائق 12 و 35 و (91 من ركلة جزاء).

أما هدف البارسا الوحيد فحمل توقيع البديل الإسباني فيران توريس في الدقيقة 83.

ريال مدريد ينفرد في صدارة الليغا

بهذا الفوز المهم، رفع ريال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، موسعاً الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط.