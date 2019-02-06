أوزيل يقترب من توديع آرسنال

مسعود أوزيل

يبدو أن رحيل مسعود أوزيل عن صفوف آرسنال أصبح أمراً لا مفر منه، وذلك في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ تولي أوناي إيمري مسؤولية القيادة الفنية للفريق اللندني.

وكان نجم الوسط الألماني قد وقَّع على عقد جديد مع آرسنال العام الماضي يستمر حتى 2021، مقابل 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

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ورضخ النادي في نهاية المطاف لشروط أوزيل بعد رحيل أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، ونجح في الحفاظ على النجم الألماني، ليصبح أغلى لاعب أجراً في تاريخ آرسنال.

ومنذ تمديد عقده حصل أوزيل، على الرغم من عدم مشاركته، على 18 مليون جنيه، وهو رقم كبير للغاية يدفعه النادي اللندني للاعب لا يشارك باستمرار، ولا يقدم الدور الذي يستحق عليه هذا المقابل المالي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آرسنال سيرحب بالتخلص من أوزيل الصيف المقبل لتوفير راتبه الضخم.