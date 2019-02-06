حسم الكلاسيكو بيد 5 نجوم

ليونيل ميسي

ينتظر متابعو الكرة العالمية أحد أقوى المواجهات بين برشلونة وريال مدريد حيث يلتقي الفريقان على ملعب كامب ناو في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويسعى البارسا لفرض سيطرته في هذه المواجهة والاستفادة من ملعبه وتحقيق فوز عريض قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

فيما يعيش النادي الملكي وضعاً مختلفاً بعد التحسن الملموس مؤخراً تحت قيادة سانتياغو سولاري.

فيما يلي استعرض لأبرز 5 لاعبين قادرين على حسم هذه المواجهة.

ليونيل ميسي: هناك شكوك حول قدرة الأرجنتيني اللحاق بمواجهة الكلاسيكو بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني أمام فالنسيا، لكن وجوده سيشكل إضافة قوية لتشكيلة الفريق الكاتالوني لما يمتلكه النجم الأرجنتيني من قدرات تجعله ينجح في حسم الكثير من المواجهات، فقد أحرز 21 هدفاً في الدوري الإسباني إضافة إلى صناعته لـ 10 أهداف أخرى من المشاركة في 20 لقاء في البطولة.

ويمتاز "ليو" بمهاراته الفردية ودقة التمرير والكرات البينية مع قوته في تسديد الركلات الثابتة.

كريم بنزيمة: يعيش الفرنسي فترة جيدة مؤخراً، فكان اللاعب الأهم في تشكيلة ريال مدريد خلال المباريات الأخيرة فقد سجل 6 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها الميرينغي في مختلف المسابقات ناهيك عن دوره في الدوري الإسباني حيث أنه هداف الفريق في البطولة من خلال تسجيل 10 أهداف إضافة إلى صناعته لهدفين آخرين.

ويتميز ذو الـ 31 عاماً بدقة تمريراته ومهاراته في المراوغة وحسن تمركزه داخل منطقة الجزاء والتي تتيح له استغلال هفوات الخط الخلفي، لكن يعاب عليه ضعفه في الالتحامات الهوائية.

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لويس سواريز: يقدم الأوروغوياني مستويات رائعة مع برشلونة هذا الموسم حتى الآن فقد نجح في تسجيل 15 هدفاً في الدوري الإسباني مما يجعله يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا إلى جانب صناعته لـ 5 أهداف أخرى.

وربما تكون هذه المواجهة حافزاً للنجم اللاتيني خاصة أنه سجل هدفين فقط خلال آخر 6 مشاركات له مع البارسا في مختلف المسابقات.

ويمتاز صاحب الـ 32 عاماً بقدراته التهديفية القوية وحسن استغلاله للفرص مع قدرته على لعب الكرات البينية وحفاظه على الكرة بشكل جيد ويعاب عليه فقط كثرة وقوعه في مصيدة التسلل.

فينسيوس جونيور: يتحسن أداء البرازيلي الشاب مباراة تلو الآخرى وبالرغم من أنه يبلغ 18 عاماً فقط، إلا أنه يقدم مستويات رائعة مع ريال مدريد في أول مواسمه مع الفريق فقد خاض 11 مباراة في هذا الموسم في الدوري الإسباني وتمكن من تسجيل هدفين.

يتميز البرازيلي الشاب بامتلاكه مهارات فردية جيدة خاصة في المراوغة مع سرعته ومشاركته الفعالة في عملية خلق الفرص ويميل إلى لعب التمريرات القصيرة، لكن يعاب عليه ضعف مساهماته الدفاعية.

فيليبي كوتينيو: تعرض نجم الوسط البرازيلي للكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة نتيجة الانخفاض الواضح في مستواه وفشله في تقديم الإضافة المنتظرة مع برشلونة حتى الآن، وبالتالي ستكون أمامه مهمة لإثبات أنه قادر على أن يكون أحد أهم نجوم الفريق في الفترة القادمة حيث شارك هذا الموسم في 20 مباراة في الدوري الإسباني وتمكن من تسجيل 4 أهداف ونجح في صناعة هدفين آخرين.

يتميز ذو الـ 26 عاماً بدقة تمريراته ومهاراته الفردية وقدرته على لعب الكرات البينية.