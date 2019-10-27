ريال مدريد يعرض إيسكو على نابولي مقابل رويز

أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن ريال مدريد مستعد لعرض نجمه فرانشيسكو إيسكو ومبلغاً مالياً من أجل إقناع نابولي بالتخلي عن المتألق فابيان رويز.

وبات رويز محط اهتمام من قبل برشلونة ومانشستر سيتي الذي أرسل كشافيه لمراقبة اللاعب مؤخراً.

وقالت صحيفة "موندو" أن ريال مدريد سيعرض إيسكو و20 مليون يورو من أجل الحصول على الدولي الإسباني في يناير.

ويقدر مدريد قيمة رويز بحدود 85 مليون يورو، بينما يرى نابولي أن نجمه الشاب الذي ضمه مقابل 30 مليوناً يساوي 180 مليون يورو، وفقاً للصحيفة.

وأشار التقرير أن علاقة مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي المميزة مع إيسكو قد تلعب دوراً في إبرام الصفقة، لكن نابولي لا يوافق على دمج الصفقتين.

ويواجه نابولي غريمه سبال ضمن منافسات الدوري الإيطالي، فيما تأجلت قمة الليغا بين برشلونة وريال مدريد التي كان من المقرر أن تقام هذا الأسبوع.