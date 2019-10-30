ريال مدريد يفقد خاميس

خاض ريال مدريد، مرانه الأخير صباح الثلاثاء، ضمن تحضيراته لخوض مواجهة ليغانيس اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المجموعة تدربت بدون غاريث بايل الذي سافر الاثنين لأسباب شخصية إلى العاصمة الإنجليزية لندن، ليثير الشكوك حول إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وغاب أيضاً عن المران خاميس رودريغيز لاعب خط الوسط، الذي تواجد في بلده كولومبيا لأنه رزق بطفل أمس، ليتأكد عدم مشاركة الثنائي المذكور في المباراة.

وفي سياق منفصل، تعافى لوكا مودريتش الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد ويلز بالتصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، وسيكون قادراً على التواجد في القائمة.

وواصل الثنائي ماركو أآينسيو وناتشو فيرنانديز التعافي من إصابتيهما، واستدعى زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الشاب خافي هيرنانديز للمشاركة في التدريبات.