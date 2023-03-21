ريال مدريد يهاجم حكم الكلاسيكو: واجهنا 12 لاعبًا

البوابة – وجه نادي ريال مدريد انتقادات لاذعة لطاقم التحكيم الذي أدار موقعة الكلاسيكو والتي تعرض فيها الفريق للهزيمة يوم الأحد بنتيجة 2-1 أمام برشلونة في الكامب نو.

وكانت القناة التلفزيونية الرسمية لنادي ريال مدريد قد هاجمت حكم الساحة في الكلاسيكو ريكاردو دي بيرغوس ومساعده في تقنية الفار سيزار غرادو، بالإضافة إلى كلوس غوميز الذي يشرف على تقنية التحكيم بالفيديو في مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يوجه انتقادات لاذعة لطاقم تحكيم الكلاسيكو

افتتحت في بادئ الأمر قناة الريال التقرير بالقول: "كلوس غوميز أصدر حكمه النهائي بحق ريال مدريد في الكلاسيكو"، ووصف التقرير غوميز بالشرير والشخص السيء، بعد التذكير بسلسلة من الأخطاء التحكيمية التي كانت لصالح برشلونة هذا الموسم في مواجهات الليغا.

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وأكمل التقرير: "هذه هي الطريقة الإسبانية في التحكيم في المباريات، إما أن تمنحك الألقاب على طبق من ذهب أو أن تأخذها منك وتجعلها صعبة المنال مهما فعلت".

وتأتي نوبة الغضب هذه من جانب معسكر ريال مدريد بعد أن تم إلغاء هدف ماركو أسينسيو في الدقيقة 81 بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليتمكن البارسا من تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عن طريق فرانك كيسي.

ووصف الميرينغي خط التسلل الذي تم رسمه من الحكام بأنه "مثير للضحك"، واختتم التقرير: "لقد علمنا في ظل وجود دي بيرغوس أننا سنواجه 12 لاعبًا في المباراة".