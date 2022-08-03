لاعب برشلونة ريكي بوتش يغادر إلى الدوري الأمريكي

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن موضوع رحيل لاعب وسط برشلونة الشاب ريكي بوتش بات في المراحل الأخيرة واللاعب سيغادر صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب موقع "GOAL"، على الرغم من أن بوتش من بين الأسماء الصاعدة والتي تملك مستقبلًا واعدًا، إلّا أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز ليس مقتنعًا به تمامًا.

وفي الغالب أيضًا أن برشلونة أصبحت لديه صورة واضحة عن الأسماء والخطة التي سيعتمدها في الموسم الجديد خاصة مع الصفقات الجديدة التي تمت والصفقات التي قد يتم الإعلان عنها قريبًا مثل بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

ريكي بوتش إلى الدوري الأمريكي

وكانت صحيفة "ماركا" قد نشرت مؤخرًا تأكيدًا حول وجهة اللاعب ريكي بوتش بعد خروجه من برشلونة، ففي الغالب لن يكون في أوروبا، وقد يرحل اللاعب إلى الدوري الأمريكي.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

ريال مدريد يطارد "معشوق" يورغن كلوب وليفربول