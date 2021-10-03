رين يلحق بـ باريس سان جيرمان الهزيمة الأولى

سقط باريس سان جيرمان لأول مرة هذا الموسم في الدوري الفرنسي على يد مستضيفه رين بهدفين دون رد رغم مشاركة ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

ففي المباراة التي جرت على ملعب روازون بارك لحساب المرحلة التاسعة من الليغ 1، سجل صاحب الضيافة هدفين مباغتين في نهاية الشوط الأول وبداية الثاني.

وحمل الهدفان توقيعي غايتان لابورد وفلافيان تايت، فيما ألغت تقنية الحكم المساعد (فار) هدفاً لكيليان مبابي في الدقيقة 69.

ويأتي هذا السقوط المفاجىء بعد أيام قليلة من فوز الباريسيين على مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب بارك دو برانس في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة الترتيب رغم الخسارة

وتجمد رصيد باريس عند 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي مع ذلك بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، كما رفع رين رصيده بدوره إلى 12 نقطة في المركز السابع.