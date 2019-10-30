زملاء بايل في ريال مدريد يحسمون مصيره

تحدثت تقارير عن إدلاء زملاء غاريث بايل في رأيهم بخصوص رحيل أو بقاء الويلزي مع ريال مدريد في بقية الموسم.

ويغيب نجم توتنهام السابق عن تشكيل ريال مدريد الذي سيواجه ليغانيس الأربعاء في الدوري الإسباني بعد سفره لأسباب خاصة لبريطانيا.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زملاء بايل رغم ضعف العلاقة وحاجز اللغة، إلا أنهم يرغبون ببقاء الجناح الويلزي مع الفريق.

وأضاف التقرير أن اللاعبين يرون أن الويلزي لاعب محوري وهام في نجاحات الملكي مؤخراً، وساهم في الفوز بنهائيات وبطولات.

يذكر أن بايل كان على وشك الرحيل عن صفوف الميرينغي الصيف الماضي نحو الصين، لكن النادي الإسباني أوقف الصفقة.