زياش مطلوب من قبل ريال مدريد

حكيم زياش

كشفت تقارير إعلامية هولندية أن ريال مدريد وجه بوصلته نحو مجموعة من نجوم أياكس أمستردام من ضمنهم حكيم زياش، وذلك في إطار تدعيم صفوفه بعد بداية الموسم المتعثرة.

وأبرزت صحيفة "speld.nl" أن ريال انضم إلى الأندية المهتمة بخدمات لاعبي أياكس فرينكي دي يونغ وماتيس دي ليغت، مضيفة أنه سيقدم عرضه لجلبهما في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت إلى أن النادي الملكي يسعى أيضاً للحصول على توقيع نجم الوسط المغربي زياش والحارس أندريه أونانا وتعيين إيريك تين هاغ مدرباً لبطل أوروبا الذي يقوده حالياً سانتياغو سولاري.

ويأتي اهتمام بطل أوروبا بخدمات زياش ورفاقه نظراً للأداء المتميز للفريق الهولندي هذا العام، إذ نجح لأول مرة منذ 13 سنة في تخطي دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسيواجه ريال مدريد تحديداً في دور الـ 16.

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ويعاني الميرينغي هذا الموسم من تذبذب نتائجه بعد رحيل كريستيانو رونالدو، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني، وتعرض للهزيمة ذهاباً (0-1) وإياباً (0-3) من قبل سيسكا موسكو في دوري الأبطال.

وتألق زياش الأحد الماضي في آخر مباراة لأياكس أمام غرافشاب (8-0)، وسجل ثلاثية (هاتريك) رفعت رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري الهولندي إلى 10 أهداف خلال 13 مباراة، وهو أفضل سجل تهديفي في مسيرته الكروية.

ويعد المغربي الذي نال في سبتمبر جائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في الدوري الهولندي الموسم الماضي، واحداً من نجوم الدوري الهولندي في السنوات الأخيرة، مما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وكان زياش قريباً من الانتقال لروما الصيف المنصرم، لكن الصفقة فشلت بعدما طالبت إدارة أياكس بـ 35 مليون يورو للتخلي عنه، بينما عرض نادي العاصمة الإيطالية 25 مليون يورو فقط.