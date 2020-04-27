زياش يكشف عن سبب اختياره لتشيلسي

فسر حكيم زياش، نجم أياكس، الأسباب وراء اختياره الانتقال إلى تشيلسي، وعلق على قرار الاتحاد الهولندي بإلغاء الدوري المحلي بسبب جائحة كورونا.

وألغيت منافسات الموسم الحالي ولن يكون هناك بطل أو صعود وهبوط من الدوري الهولندي، مما أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات.

وقال زياش في تصريحات إعلامية: "أردت إنهاء الموسم الحالي وتوديع أياكس وهذا لم يحدث للأسف، استشعرت الأمر عند الحديث بعدم وجود منافسات حتى سبتمبر.

"أردت إنهاء مشواري هنا بلقب، لكني أتقبل القرار لأن صحة الناس أهم، الوضع غريب لكن لن يترك ذلك أثراً شخصياً في حياتي، أحاول الانشغال وعدم التفكير بما حصل كثيراً.

"مشوارنا بدوري الأبطال الموسم الماضي كان هائلاً وأعاد أياكس للخريطة، المباراة في مدريد لا تنسى وتمثل المستوى الذي حققناه، لن أنسى الفرح الذي عشناه وحتى الدموع بعد لقاء توتنهام".

وحول انتقاله إلى تشيلسي: "إنه نادي كبير ورائع يملك العديد من المواهب الشابة، وهذا يضعني في موقف جيد بعد ثلاث سنوات ونصف مع أياكس، أراه مكاناً يلائمني.

"مدرب تشيلسي (فرانك لامبارد) يجب الهجوم والكرة الجذابة وأنا مثله، تحدثنا معاً وكان حواراً إيجابياً، لامبارد يعرض نفسه بشكل رائع ومباشرة شعرت بالتواصل معه، أقنعني بالقدوم.

"الآن الوقت المناسب لاتخاذ القرار والانتقال، أشعر بالجاهزية كشخص لبداية مرحلة جديدة في حياتي بعيداً عن العائلة، أتطلع للأمر، سأعطي كل شيء لتعلم كل ما هو جديد.

"الدوري الإنجليزي مسابقة عظيمة، خصوصاً للاعبين ذوي السرعات والمهارة، حلمت بالانتقال إليه وتابعت لقاءات آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، ولاعبين مثل (ديدييه) دروغبا، و(تييري) هنري، و(ديفيد) بيكهام، و(دينيس) بيرغكامب، أريد أن أصبح مثلهم.

"هل المسابقة الأفضل بالعالم هي البريميير ليغ؟ لا أعرف، أحب الليجا، لكن الدوري الإنجليزي هو الأشد تنافسية، لا أحب السهولة في الأمور لأنه إذا لم يتواجد أمامك تحدٍ لن تكون الأقوى".

ويبدأ عقد زياش مع تشيلسي مطلع يوليو القادم بعد أن أتم انتقاله لصفوفه مقابل 40 مليون يورو في وقت سابق هذا العام.