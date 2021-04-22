زيدان: أتمنى بقاء بنزيمة مع ريال مدريد لفترة طويلة

علق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على مواجهة قادش والانتصار الكبير بثلاثية نظيفة ليواصل الفريق الصراع على لقب الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيمة هدفين في الانتصار البارحة ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 27 هدفاً، وسط حديث عن تمديد عقده لموسم إضافي، بينما أضاف ألفارو أودريوزولا الهدف الثالث.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بنزيمة الأفضل في العالم؟ أنا سعيد بما يقدمه، لاعب مهم لنا ليس فقط على صعيد الأهداف وإنما على أسلوبنا، نتمنى أن يستمر معنا طويلاً.

"إصابة لوكا مودريتش؟ يعاني على مستوى الظهر لكني لا أظن أن الأمر خطير، سيكون حاضراً غداً، أتمنى استعادة الجميع سريعاً، لنرى ما سيحدث.

"لا نفكر في مواجهتي السبت والثلاثاء وإنما نفكر فقط في اليوم، لن نريح أي لاعب، نفكر في المباراة الحالية والثلاث نقاط فقط".

وعن دوري السوبر: "لن نتحدث أو نفكر في هذه الأشياء، نعيش موسماً مثيراً وتركيزنا منصب على كرة القدم، يتبقى القليل فقط".

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في جدول ترتيب الليغا بالتساوي مع أتلتيكو، ولكن للأخير لقاء اليوم أمام هويسكا.