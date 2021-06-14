زيدان يثور بوجه صحفي سأله عن رسالة وداع ريال مدريد

ثار زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد غاضباً من أحد الصحفيين عقب سؤاله عن مضمون ومعنى رسالته الوداعية للنادي الملكي.

وانتشر مقطع فيديو للمدير الفني الفرنسي بدا فيه غاضباً من الصحفي سيرخيو كيرونتي، من موقع "جول" بنسخته الإسبانية، أثناء تواجده وعائلته لمشاهدة مباراة رايو فايكانو ضد جيرونا في إطار ذهاب نهائي ملحق الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك لدعم ابنه الحارس لوكا زيدان.

وسأل الصحفي المدرب الفرنسي: "هل اعتمدت إظهار ريال مدريد مخطئاً في رسالتك الوداعية؟"

ليرد زيدان: "هل ستستمر في طرح نفس الأسئلة السخيفة وفي فعل نفس الهراء؟"، ليجيب الصحفي: "لا... أنا أسأل فقط عن الرسالة".

بعدها ثار الفرنسي غاضباً وأضاف: "أنت تطرح نفس الأسئلة الغبية كما كنت من قبل، ما تفعله مخزٍ، وظيفتك وصمة عار، أنا أعرفك وأنت تعرفني، نفس الشيء يحدث دائماً".

وختم زيدان حديثه: "تعال إلى هنا، تعال، دعني أتكلم معك بدون كاميرات".

وكان زيدان قد وجه رسالة وداعية لجماهير ريال مدريد شرح خلالها أسباب استقالته، محملاً إدارة النادي المسؤولية من خلال غياب الدعم والثقة في فترة من الموسم، حين كان الفريق يعاني من النتائج السلبية.

مستقبل زيدان ما زال غامضاً

وما زال مستقبل "زيزو" غامضا، حيث أكد رغبته في العودة للتدريب في أقرب فرصة، لكن تقاريراً إعلامية أكدت أنه لن يدرب أي فريق الموسم القادم، وأنه سينتظر نهاية مونديال قطر 2022 ليخلف ديدييه ديشامب في تدريب منتخب فرنسا.

وتقدم المدير الفني جزائري الأصل باستقالته من ريال مدريد، عقب نهاية موسم 2020-2021، الفائت، بعد موسم خالٍ من الألقاب، حيث ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي عقب الهزيمة أمام تشيلسي، كما خسر لقب الدوري الإسباني في المرحلة الأخيرة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد.