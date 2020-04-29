زيدان يرفض رحيل مودريتش

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رحيل لوكا مودريتش نهاية الموسم الجاري، رغم موافقة الإدارة على عدم استمراره.

وأكد موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، الأربعاء، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يفضل رحيل النجم الكرواتي نظراً لكبر سنه وحاجة الفريق إلى دماء جديدة.

ويرفض "زيزو" بشكل قاطع رحيل مودريتش، حيث يرى بأنه قادر على العطاء، مما يعطل إمكانية عودة مارتن أوديغارد من إعارته في المقابل.

رقمياً، شارك مودريتش هذا الموسم مع ريال مدريد في 30 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف بالإضافة إلى صناعته مثلها.