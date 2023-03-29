سباليتي قلق من مواجهة نابولي وميلان في دوري أبطال أوروبا

البوابة – أكد نجم وسط ميلان السابق ستيفانو إيرانيو أن فريقه جيد كفاية ويمتلك كل المقومات التي تؤهله للفوز على نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف النجم الإيطالي المعتزل أيضًا أن نادي نابولي هو الخصم المفضل بالنسبة للميلان الذي يعرف تمامًا كيف يخطف منه الفوز خاصة في مثل هذه المنافسات القوية.

هل سباليتي قلق من مواجهة نابولي وللميلان في دوري أبطال أوروبا؟

علق نجم الروسونيري السابق ستيافنو إيرانيو عبر راديو "Marte" الإيطالي، عن توقعات مباراة نابولي ضد ميلان في ربع نهائي دوري الأبطال المقرر أن تلعب في شهر أبريل القادم

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وقال: "هذه البطولة تجري في الحمض النووي في الميلان، ولكن ما هو مؤكد أن اللاعبين الذي نجحوا بتحقيق هذه البطولة مع الفريق في السابق، لن يكون أي منهم متواجدًا على أرضية الملعب".

وأضاف: "مع ذلك، الموسيقى الجيدة تجلب الطاقة، وخلال أمسيتين ميلان يستطيع إيجاد المباريات المثالية لتخطي نابولي، وهو ما يدفعني للتأكد من أن لوشيانو سباليتي مدرب نابولي لم يكن سعيدًا أنه اصطدم في طريقه خلال البطولة بالبيغ ميلان".