سبب غريب يقلق غوارديولا قبل مواجهة السيتي وأرسنال اليوم

البوابة – أعرب مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن قلقه من المواجهة المنتظرة مساء اليوم الأربعاء أمام متصدر الدوري الإنجليزي نادي أرسنال.

ويتطلع السيتزنز الليلة إلى الإطاحة بالمدفعجية على أرضية ملعب "الاتحاد" لاستعادة المركز الأول والتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في السباق نحو اللقب لهذا الموسم.

ما هو سبب قلق غوارديولا قبل مواجهة السيتي وأرسنال اليوم ؟

يتخلف مانشستر سيتي حاليًا بفارق 5 نقاط عن أرسنال مع وجود مبارتين مؤجلتين، وفي الوقت ذاته يتطلع الفريق للفوز اليوم للاستفادة أيضًا من تعثر الجانرز وخسارتهم ست نقاط في المباريات الثلاث الماضية.

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وحول سبب القلق قبل المواجهة المنتظرة، صرح المدرب الإسباني بيب غوارديولا قائلًا: "لقد كنت أفضّل لو جاء أرسنال اليوم وهو يمتلك نتائجًا أفضل من النتائج التي حققها في آخر 3 مباريات خاضها".

وأضاف: "لطالما كانت هذه المواجهة صعبة، لكن مع هذه النتائج التي حققها أرسنال، فإن هذا سيصعب علينا الأمر أكثر بكثير، في جميع الأحوال السيتي جاهز لهذه المعركة الكروية، أعلم صعوبة المهمة، حيث عليك أن تعاني أحيانًا في أصعب اللحظات وأن تحاول فعل ما يتوجب عليك فعله".

واختتم: "دائمًا ما كان لدي ذلك الشعور حول صعوبة مواجهة أرسنال خاصة في هذه المرحلة، لكن بعد أن فقدوا الكثير من النقاط في آخر 3 مباريات في الدوري، فإن مباراة اليوم ستكون صعبة جدًا".