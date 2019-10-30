سكولز يحث مانشستر يونايتد على ضم أوزيل

نصح بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد إدارة النادي بالتعاقد مع مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال.

ويرى سكولز أن اللاعب الألماني يمثل القطعة التي تنقص الشياطين الحمر، مشدداً على قدرة نجم ريال مدريد السابق في ربط الخطوط وجودته الكبيرة في صناعة الفرص وهو ما يحتاجه يونايتد لتقوية خط الهجوم.

ويعاني أوزيل من فترة سيئة مع آرسنال مليئة بالمشاكل داخل الملعب وخارجها، بدايةً من ملاحقة بعض العصابات له في لندن ومروراً باستبعاد المدرب يوناي إيمري له من حساباته رغم جاهزيته البدنية، لذلك قد يرحل اللاعب عن الغانرز في أقرب وقت ممكن شرط عرض راتب مغري مثل الذي يتقاضاه حالياً.