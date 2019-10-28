سليماني يغيب عن موناكو بداعي الإصابة

أعلن موناكو عن تعرض نجمه إسلام سليماني إلى إصابة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة قصيرة لن تتجاوز الأسبوع.

وكان الدولي الجزائري قد شارك في فوز فريق الإمارة على نانت الجمعة الماضية ضمن المرحلة الـ 11 من الليغ 1 بهدف نظيف من توقيع الفرنسي صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر.

وكشف النادي بأن سليماني يعاني من إجهاد في عضلاته سيمنعه من المشاركة الأربعاء المقبل أمام مرسيليا في كأس فرنسا.

كما لا يزال من غير المعلوم إذا ما سيكون المهاجم قادراً على التواجد في المباراة أمام سانت إيتيان الأحد القادم أم سيفضل المدرب ليوناردو جارديم إراحته لأطول مدة ممكنة.

وبات الدولي الجزائري البالغ من العمر 31 عاماً والمعار من ليستر سيتي من نجوم موناكو هذا الموسم، إذ سجل خمسة أهداف خلال 8 مباريات خاضها بقميص الفريق الفرنسي.

يذكر أن موناكو لا يعيش أفضل فتراته حالياً رغم ما يمتلكه من لاعبين مميزين، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة ويبتعد عن باريس سان جيرمان المتصدر بفارق 12 نقطة.