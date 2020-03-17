سواريز وديمبيلي يطبقان طريقة غير تقليدية للتعافي

يؤدي ثنائي برشلونة المصاب، لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، برامج التأهيل في المنزل، في ظل حصول الفريق على إجازة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يؤدي النجمان برامج التعافي من الإصابة في منزليهما، مثل باقي لاعبي البارسا الذين يتدربون في صالاتهم الخاصة.

وأضافت أن الثنائي يتابع عمليات التأهيل مع الطاقم الطبي لبرشلونة عن طريق مكالمات الفيديو.

وكان سواريز قد تعرض لإصابة قوية في كأس السوبر الإسباني، في يناير الماضي، حيث أجرى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب 4 أشهر.

وعلى الرغم من أن الأوروغوياني يعمل بجد للتعافي والعودة قبل الموعد المحدد، فإن تأجيل المسابقات يمكن أن يسمح له بأن يكون تعزيزاً مهماً لتشكيلة المدرب كيكي سيتيين، الذي لم يدربه حتى الآن.

نفس الأمر بالنسبة لديمبيلي، الذي تعرض لإصابة عنيفة بعد عودته مباشرة من إصابة سابقة، حيث أجرى جراحة في فنلندا، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر، مما يعني انتهاء موسمه بشكل رسمي.