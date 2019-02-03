سولاري يريح كروس استعداداً لمواجهة برشلونة

توني كروس

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد القائمة التي ستواجه ديبورتيفو آلافيس اليوم، الأحد ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال المركز الثالث في ترتيب البطولة بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

وشهدت القائمة استبعاد توني كروس بهدف منحه قسطاً من الراحة قبل مواجهة برشلونة الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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كما خرج براهيم دياز وفريديريكو فالفيردي من القائمة لأسباب فنية بجانب عدم وجود رافاييل فاران وداني كارفاخال للإيقاف.

وعاد ماريانو دياز وخافي سانشيز من الإصابة ليتواجدا ضمن القائمة، فيما استمرت إصابتا خيسوس فاييخو ولوكا زيدان.