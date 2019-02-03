شكوك حول مشاركة ميسي في كلاسيكو كأس الملك

تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن إصابة ليونيل ميسي نجم برشلونة، على ملعب كامب ناو خلال المباراة أمام فالنسيا، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل (2-2)، ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقال برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن مسؤولاً في برشلونة أخبر دومينيك بيغبو صحفي قناة "لا سيكتسا" الإسبانية، بأن ميسي لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكون متواجداً في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأربعاء المقبل ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

من جانبها، قالت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن الهداف الأرجنتيني لن يجري أية اختبارات طبية على إصابته الاثنين (الرابع من فبراير)، وسيحصل على قسط من الراحة فقط.

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وكانت الدقيقة 69 من مواجهة فالنسيا قد شهدت تدخلاً من توني لاتو على ميسي، الذي سقط أرضاً وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

وعاد بعدها النجم الأرجنتيني لاستكمال المباراة وسط تحية كبيرة وتصفيق من قبل جماهير كامب ناو، لكنه بدا متأثراً بالإصابة علماً بأنه سجّل هدفي برشلونة في اللقاء.