آليغري يتجاهل تصرف ديبالا

وجد ماسيميليانو آليغري، المدير الفني ليوفنتوس، مبرراً لتصرف المهاجم باولو ديبالا خلال مواجهة بارما أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وكان المدرب أبقى الدولي الأرجنتيني خلال المباراة أمام بارما والتي انتهت بالتعادل 3-3، على مقاعد البدلاء، إلا أن النجم قرر مغادرة الملعب ودخول غرفة الملابس.

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وقال آليغري، في تصريحات نقلها موقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي: “مغادرة ديبالا للملعب؟ أتوقع أنه قام بذلك بعدما شعر بالبرد”.

ويرى كثيرون أن ديبالا كان مستاءً من استبعاده من قبل مدربه مما دفعه لمغادرة الملعب.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن نابولي الوصيف.