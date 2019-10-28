سولشاير يرجح عودة بوغبا للملاعب في ديسمبر

رجح أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لاعب الوسط بول بوغبا المصاب في كاحله، لن يعود إلى الملاعب قبل ديسمبر القادم.

وقال النرويجي في معرض رده على سؤال عقب فوز فريقه على مستضيفه نوريتش سيتي (3-1) ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي أمس الأحد حول عودة النجم الفرنسي: "أعتقد أننا لن نراه قبل ديسمبر.

"إنه غائب منذ فترة، ويحتاج إلى الوقت للتعافي تماماً من الإصابة، وبالتالي لا تتوقعوا عودته إلى الملاعب لخوض المباراة أمام شيفيلد يونايتد (في 24 نوفمبر المقبل) عقب فترة التوقف الدولي، وإنما على الأرجح في ديسمبر".

وتعرض بوغبا لاصابة في الكاحل في يوليو الماضي أمام ساوثهامبتون في الدوري المحلي، وغاب عن يونايتد منذ 30 سبتمبر الماضي وعن منتخب فرنسا في استحقاقيه الدوليين أمام منتخبي ألبانيا (4-1) وآندورا (3-0) ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وكان سولشاير قد أوضح قبل نحو أسبوعين أن بوغبا: "عاد وعمل بجهد. خاض مباريات عدة وربما شارك فيها رغم الألم"، لكنه تعرض لانتكاسة ستبعده لوقت إضافي عن الملاعب.