سولشاير يرفض لوم بوغبا

رفض مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير لوم بول بوغبا رغم إهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بإهداء الفوز لفريقه على حساب مستضيفه ولفرهامبتون في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واهدر الفرنسي ركلة الجزاء التي تسبب بها بنفسه بعدما عرقله كونور كودي، عندما كان التعادل الإيجابي 1-1 سيد الموقف، حيث نجح الحارس روي باتريسيو في التصدي للكرة، مفوتاً على الشياطين الحمر فرصة تحقيق فوزه الثاني توالياً بعدما كان اكتسح على أرضه في المرحلة الافتتاحية ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة.

وحرم بوغبا فريقه من اعتلاء صدارة الدوري للمرة الأولى منذ 695 يوماً.

وكان بوغبا الذي أهدر ركلته الرابعة منذ بداية الموسم المنصرم، طلب من زميله المهاجم ماركوس راشفورد أن يسدد بنفسه ركلة الجزاء، على الرغم من أن الأخير نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف في تشيلسي الأسبوع الماضي.

وعلق سولشاير على هذه الحادثة قائلاً: "اخترتهما لتنفيذ ركلات الجزاء والأمر عائد لهما للاختيار بينهما"، مضيفاً: "في بعض الاحيان يشعر اللاعبون بثقة للتسديد، سجل بوغبا لنا الكثير من ركلات الجزاء لكن روي باتريسيو قام بتصدٍ رائع.

"امتلك الاثنان الثقة، أحب اللاعبين الذين يتمتعون بالثقة والشعور أن بإمكاني فعل ذلك".

ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام بالنسبة لقائد يونايتد السابق ومحلل شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية غاري نيفيل الذي أصر على ضرورة أن يحل سولشاير هذه المعضلة قبل المباراة المقبلة، حيث قال: "هناك شيء غير صحيح".

ورأى نيفيل أنه يتوجب على يونايتد: "اتخاذ القرار بشأن منفذ ركلة الجزاء داخل غرف تبديل الملابس، الأمر محرج.

"إنها ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، وليست سحب يانصيب، أو مباراة للصغار على ملعب للمدرسة".

وختم: "سجل راشفورد الأسبوع الماضي وأخذ على عاتقه ركلة الجزاء، لكننا لم نشعر بوجود قائد، هناك شيء غير صحيح".

في المقابل كشف راشفورد أن بوغبا طلب منه تنفيذ ركلة الجزاء، وأنه وافق على ذلك.

وشرح المهاجم الشاب ما حصل قائلاً: "أراد بول (بوغبا) تنفيذ الركلة، الأمر بهذه السهولة. أي لاعب بأمكانه أن يهدر ركلة جزاء، وقد سجل لنا العديد منها ومن الطبيعي أن يهدر".

وتابع في اشارة إلى هدفه من علامة الجزاء أمام تشيلسي: "نفذت ركلة جزاء ناجحة الأسبوع الماضي لذلك لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي في أن يسدد (بوغبا) ركلة هذا الأسبوع"، مضيفاً: "للأسف أنه لم يتمكن من التسجيل لكنه لا يلام، إنه عمل الفريق ونتطلع للمباراة المقبلة".

واعتبرت النتيجة مخيبة لمانشستر يونايتد الذي سيطر على الشوط الأول، قبل أن يتراجع في الشوط الثاني.

ورأى المدير الفني النرويجي أن: "قدمنا أداءً ناضجاً في الشوط الأول. لكننا تراجعنا في الشوط الثاني. نحن نتطور، ونحن فريق شاب سيتعلم، تعلمنا اليوم (أمس) على أرض الملعب".

وتابع: "ربما حصل ولفرهامبتون على الهدف الذي يستحقه. أعتقد أننا سيطرنا مجدداً وكان بإمكاننا تحقيق الفوز.