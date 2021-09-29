سيباستيان جيوفينكو ينتظر عرضاً من العربي القطري

قال الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن مواطنه سيباستيان جيوفينكو ينتظر عرضاً من نادي العربي القطري.

وخاض الدولي الإيطالي السابق تجربة جيدة مع الهلال السعودي قبل أن ينتهي عقده في 15 من الشهر الماضي.

لمحة عن جيوفينكو

انتقل نجم يوفنتوس السابق إلى الهلال عام 2019 دون الكشف عن قيمة الصفقة حينها وخاض معه 83 مباراة سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 19 هدفاً آخر.

كما مثل صانع الألعاب البالغ من العمر 34 عاماً منتخب إيطاليا 23 مرة وزار الشباك مرة وحيدة.

وبرز مع يوفنتوس الذي لعب له خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2015 وخاض 132 لقاء ووقع على عشرين هدفاً.

وخاض اللاعب المولود في تورينو عدة تجارب احترافية أخرى في صفوف إيمبولي وبارما وتورونتو.