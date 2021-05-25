سيرخيو راموس يتألم جراء استبعاده من منتخب إسبانيا

عبر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن حزنه بعد استبعاده عن تشكيلة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، والمقرر أن تنطلق بدءاً من 11 يوليو القادم.

ونشر راموس بياناً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "بعد مرور أشهر صعبة، وموسم غريب، لم أشهد مثله طوال مسيرتي، تأتي بطولة كأس أمم أوروبا، ورغم أني كافحت وعملت بجد كل يوم على المستويين البدني والنفسي، حتى أكون جاهزاً بنسبة 100% مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إلا أن الأمور لا تسير دائماً على النحو الذي نريده".

وأضاف مدافع ريال في البيان: "يؤلمني أني لم أتمكن من مساعدة ريال مدريد أكثر من ذلك، كما يؤلمني أني لن أستطيع تمثيل منتخب بلادي في البطولة المقبلة، لكن في هذه الحالة أفضل شيء يمكنني فعله هو الراحة التامة، والعودة الموسم القادم. صحيح أن استبعادي من قائمة منتخب إسبانيا يؤلمني، لكني سأبقى مخلصاً لهذا الفريق، وأتمنى التوفيق لجميع زملائي في يورو 2020، وأتمنى أن نقدم بطولة عظيمة، سأكون مشجعاً لهم من منزلي".

استبعاد مفاجىء لـ سيرخيو راموس ولاعبي ريال مدريد

وكان لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، قد أعلن أمس، عن قائمة اللاعبين المشاركين في يورو 2020، وضمت 24 لاعباً، ليس من بينهم راموس، أو أي لاعب من ريال مدريد، لأول مرة في تاريخ لا روخا.

الجدير بالذكر، أن سيرخيو راموس (35 عاماً)، لم يشارك مع ريال مدريد بصفة منتظمة هذا الموسم، ويتوقع غيابه أيضاً، عن قائمة منتخب إسبانيا الأولمبي الذي يستعد بدوره لخوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو هذا الصيف.