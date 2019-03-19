سيميوني يكشف الفارق بين ميسي ورونالدو

رونالدو وميسي

تحدث دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن الفوارق بين ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلها موقع "Pasion Futbol": "يمكنك أن تأخذ كريستيانو إلى الحرب، وسينتصر فيها بمفرده، أما ميسي، فيتوجب عليك أن تأخذ معه جميع زملائه في برشلونة، وفي هذه الحالة فقط، سيكون قادراً على فعل شيء ما".

وجاءت تصريحات سيميوني بعد أيام قليلة من خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر الخسارة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة سجلها رونالدو.

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وبعد تألقه أمام أتلتيكو، ارتأى رونالدو أخذ قسط من الراحة وغاب عن مباراة يوفي الأحد أمام جنوى، تاركاً المجال أمام ميسي، الذي خطف الأضواء بتسجيل ثلاثية (هاتريك)، منح بها الفوز للبارسا على مستضيفه ريال بيتيس أول أمس (4-1) ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي ورونالدو يتشاركان الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، برصيد 5 مرات لكلٍ منهما.