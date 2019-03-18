مبابي مستاء من جماهير باريس سان جيرمان

كيليان مبابي

أبدى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، استياءه من تصرفات جماهير الفريق خلال مواجهة أولمبيك مرسيليا (3-1) التي أقيمت الأحد ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

وعبر النجم الشاب عن غضبه من لافتات وهتافات الجماهير الباريسية في ملعب بارك دو برانس وبالاحتفال الصامت بهدفه الأول بتعبيرات وجه كشفت عدم رضاه عما يحدث في المدرجات.

وكانت رابطة الألتراس الباريسية تركت مقاعدها شاغرة في المدرجات خلال أول 15 دقيقة، كما علقت لافتات تقول: "احترموا الكيان... لن ننسى ما حدث".

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ووصل الأمر إلى حد السخرية من نتيجة المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي بلافتة كتب عليها "بى إس جى 4 وديجون 0... انتبهوا لمباراة الإياب".

وجاءت هذه الحملة الغاضبة بعد خروج الباريسي المفاجىء من دورى أبطال أوروبا بعد خسارته أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزى 1-3 رغم الفوز ذهاباً بثنائية دون رد في ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز رقم 800 في تاريخ مشاركاته ضمن الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة متفوقاً بفارق 20 نقطة على ليل أقرب منافسيه.