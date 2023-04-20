ميسي ينقل أطفاله إلى أحد مدارس برشلونة..هل اقتربت العودة؟ 

البوابة - يستعد نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي لتسجيل أطفاله في أحد المدارس في مدينة برشلونة في إسبانيا، وذلك بحسب الصحفي أدريان سانشيز في "ديبورتيفو".

ويضيف الصحفي خلال التقرير أن النجم الأرجنتيني وعائلته يحضرون أنفسهم للعودة إلى برشلونة هذا الصيف، خاصة وأن عقد ميسي ينتهي مع النادي الباريسي في حزيران 2023.

هل اقتربت عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة ؟

كشف الصحفي أدريان سانشيز عبر تقرير نشره على قناته على يوتيوب تفاصيل عودة الليو إلى برشلونة الصيف المقبل، وقال: "قبل لحظات كنت في غمار حديث مهم جدًا، وبعد أن تأكدت من عدة مصادر يمكنني أن أخبركم أن عائلة ميسي حجزت أماكن للأطفال في أحد مدارس برشلونة في نفس المكان الذي كانوا يعيشون فيه قبل الرحيل".

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وأضاف: "هذه الأخبار هي مؤشر واضح لا يمكن الشك فيها، ويمكن من خلالها معرفة إلى أين يتجه مستقبل اللاعب الأرجنتيني، ومستقبل نادي البارسا أيضًا".

واختتم: "لقد علمنا أيضًا أن المدرسة التي يدرس فيها أطفال ميسي في فرنسا لم يتم التجديد فيها، وهكذا فإن الأمور واضحة جدًا ولا يمكن أن يختلف عليها اثنين، ميسي متجه للعودة إلى برشلونة".