شقيقة رونالدو توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي كريستيانو

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموجة من الانتقادات اللاذعة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا والفشل في التأهل إلى الأدوار النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وعلى إثر ذلك، لم تتحمل كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو أن ترى أخيها يتعرض لهذه الحملة على مواقع التواصل التي تحمله مسؤولية الخسارة، وقررت إسكات جميع الأفواه من خلال رسالة شديدة اللهجة وجهتها للجماهير التي انتقدت الدون.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

شقيقة رونالدو تهاجم منتقدي كريستيانو

بحسب صحيفة "دايلي ميل" ، فإن كاتيا أفيرو خرجت عن صمتها عقب الانتقادات التي وجهت لأخيها رونالدو، ووصفت هؤلاء الأشخاص بالأغبياء والمرضى.

وكتبت عبر صفحتها على إنستغرام: "رونالدو لديه عائلته ومحبيه إلى جانبه مهما حدث، لكن الأوقات الحالية لا تفاجئني على الإطلاق، كان البرتغاليون يبصقون على الطبق الذي يأكلون منه، لطالما كان الأمر كذلك".

وتابعت: "من الضروري تقديم يد المساعدة لأولئك الذين قدموا يدهم دائمًا للبرتغال، لكن البرتغاليين مرضى، تافهون، بلا روح، أغبياء، جاحدين للجميل، لهذا السبب عندما يظهر شخص ما من بين الرماد ويغير العقليات، فإنه يزعجهم، معك دائمًا يا ملكي، وابقى كما أنت دائمًا محافظًا على هدوئك".

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