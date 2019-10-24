شكرينيار: لا أفكر بالرحيل عن إنتر

حدد ميلان شكرينيار، مدافع إنتر ميلان، موقفه من الرحيل الصيف القادم، في ظل الأنباء التي ربطته ببعض كبار أوروبا.

وقال شكرينيار، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي: "وصلت إلى إيطاليا قبل أربعة أعوام ولعبت قليلاً، اعتقدت أني سأغادر على سبيل الإعارة.

"بعد ذلك، تغيرت مسيرتي تماماً بفضل المدربين الذين منحوني الثقة، وزملائي الذين ساعدوني على التحسن، لم أكن أعتقد أني سأصبح مدافعاً من هذا العيار، بالتأكيد أحتاج للاستمرار في تقديم هذا الأداء".

وتابع: "دييغو غودين؟ لديه خبرة رائعة وفاز بالعديد من البطولات، إنه لاعب قوي، وفوق كل شيء شخص رائع يساعدك على النمو والتحسن".

وبخصوص استمراره مع إنتر ميلان من عدمه، أجاب شكرينيار: "أشعر بالراحة وأنا بحالة جيدة هنا، تربطي علاقة ممتازة مع الجماهير، لا أفتقد أي شيء هنا، كما أني أشارك بانتظام، ولهذا السبب أخذت هذه الخطوة، لا أفكر بالرحيل".