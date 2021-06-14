شمايكل: يويفا هدد الدنمارك بالخسارة 0-3 أمام فنلندا

انضم حارس منتخب الدنمارك السابق الأسطورة بيتر شمايكل لمنتقدي قرار استئناف مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي في بطولة يورو 2020 يوم السبت، عقب الأزمة القلبية التي تعرض لها نجم الوسط كريستيان إريكسن خلال اللقاء.

وقال شمايكل لهيئة الإذاعة البريطانية أمس: “من الهراء أن يخرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمثل هذا الحل”.

وأوضح الأسطورة الذي يحرس ابنه كاسبر مرمى المنتخب حالياً أنه كان على يويفا أن يظهر بعض التعاطف تجاه اللاعب المصاب وزملائه.

شمايكل : قرار استئناف المباراة وضع الدنمارك في موقف صعب

وتوقفت المواجهة قبل نهاية الشوط الأول حين سقط إريكسن مغشياً عليه وتدخلت الطواقم الطبية سريعاً لإنقاذ حياته، وأشارت تقارير إلى أن قلب اللاعب توقف لمدة 5 دقائق تقريباً قبل أن تنجح مساع إنعاشه.

وادعى الحارس المعتزل الذي قاد الدنمارك للفوز بلقب يورو 1992 أن يويفا هدد منتخب الدنمارك بخسارة اللقاء 0-3 بمبدأ الانسحاب، إذا لم تستكمل المواجهة يوم السبت أو اليوم الذي يليه.

وتسبب خطأ كاسبر ابن بيتر شمايكل بتسجيل فنلندا هدف الفوز اليتيم.

ماذا قال مسؤولو منتخب الدنمارك عن قرار يويفا؟

بدوره، قال كاسبر هيولماند مدرب منتخب الدنمارك أن إكمال المباراة بنفس اليوم كان قراراً خاطئاً ومتسرعاً، مشيراً إلى أن اللاعبين خاضوا الشوط الثاني وهم يخشون على حياة زميلهم المصاب، مما وضعهم تحت ضغوط كان بالإمكان تفاديها.

وأكد هيولماند أنه كان من الخطأ أن يقع قرار استئناف المواجهة على لاعبي منتخب الدنمارك رغم حصولهم على موافقة إريكسن نفسه الذي رأى مراقبون أنه لم يكن بحالة تسمح له باتخاذ مثل هذا القرار المؤثر.

بدوره، أكد مورتن بويسين طبيب منتخب الدنمارك أن قلب إريكسن توقف لحظياً، إلا أنه رفض التعليق على ما إذا كان اللاعب قريباً فعلياً من مفارقة الحياة، مفضلاً ترك هذه المسألة لأخصائيي القلب.

وتضامنت المنتخبات والأندية حول العالم مع إريكسن الذي خاض نهاية موسم مميزة مع فريقه إنتر ميلان، ولعب دوراً مهماً في قيادته للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2010 رغم أن بدايته في إيطاليا لم تكن موفقة.